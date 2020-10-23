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Spor Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın maçı Kovid-19 sebebiyle ertelendi
Spor

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın maçı Kovid-19 sebebiyle ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 23:10:16 -
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın maçı Kovid-19 sebebiyle ertelendi


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı kadın voleybol takımının 3 Kasım Salı günü oynayacağı Sistem9 Yeşilyurt Kulübündeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kadın voleybol takımımız ile Sistem9 Yeşilyurt SK arasında 3 Kasım Salı günü İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanması planlanan Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta karşılaşması, Sistem9 Yeşilyurt Kulübündeki Kovid-19 vakaları nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sistem9 Yeşilyurt Spor Kulübünün Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlanan sporcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.

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