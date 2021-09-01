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Beşiktaş istiyordu! Barcelona ile imzaladı
Spor Beşiktaş istiyordu! Barcelona ile imzaladı
Spor

Beşiktaş istiyordu! Barcelona ile imzaladı

Beşiktaş'ın transfer döneminde uzun süre peşinden koştuğu Luuk De Jong, Barcelona ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 09:56:00 -
Beşiktaş istiyordu! Barcelona ile imzaladı

Barcelona yaz transfer döneminde Beşiktaş ile sürekli anılan Luuk De Jong'ı kadrosuna kattı.

Barcelona yaz transfer döneminde Beşiktaş ile sürekli anılan Luuk De Jong'ı kadrosuna kattı. Barcelona yaz transfer döneminin son gününde Sevilla'dan Luuk De Jong'ı 1 sezonluğuna kiraladı.

31 yaşındaki golcü kariyerinde 494 maça çıktı. 201 gol atan De Jong, 104 asist yaptı.

Hollandalı golcüyü kadrosuna katan İspanyol devi, Antoine Griezmann'ı Atletico Madrid'e kiraladı.

 

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