Beşiktaş istiyordu! Barcelona ile imzaladı
Beşiktaş'ın transfer döneminde uzun süre peşinden koştuğu Luuk De Jong, Barcelona ile anlaştı.
Barcelona yaz transfer döneminde Beşiktaş ile sürekli anılan Luuk De Jong'ı kadrosuna kattı.
Barcelona yaz transfer döneminde Beşiktaş ile sürekli anılan Luuk De Jong'ı kadrosuna kattı. Barcelona yaz transfer döneminin son gününde Sevilla'dan Luuk De Jong'ı 1 sezonluğuna kiraladı.
31 yaşındaki golcü kariyerinde 494 maça çıktı. 201 gol atan De Jong, 104 asist yaptı.
Hollandalı golcüyü kadrosuna katan İspanyol devi, Antoine Griezmann'ı Atletico Madrid'e kiraladı.