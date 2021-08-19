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Beşiktaş istedi! Menajeri Serdar Aziz'in oynayacağı takımı açıkladı
Spor Beşiktaş istedi! Menajeri Serdar Aziz'in oynayacağı takımı açıkladı
Spor

Beşiktaş istedi! Menajeri Serdar Aziz'in oynayacağı takımı açıkladı

Fenerbahçeli defans oyuncusu Serdar Aziz'e Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenildi. Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, oyuncunun Fenerbahçe'de kalacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 09:59:00 - 2021-08-19 09:59:41
Beşiktaş istedi! Menajeri Serdar Aziz'in oynayacağı takımı açıkladı

Bu sezon transferin hızlı takımı Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Serdar Aziz oldu. Avrupa ve lig için iddialı ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Siyah Beyazlılarda stoper arayışları devam ediyor. Kaan Ayhan'ı renklerine katmak isteyen Beşiktaş bir yandan da B planını oluşturuyor.

Kaan Ayhan transferinde olumlu sonuç çıkmaması durumunda Beşiktaş, Fenerbahçe ile Serdar Aziz için masaya oturacak. Konuyla ilgili Serdar Aziz'in menajerinden de bir açıklama geldi.

Transfer iddiaları hakkında Haber Global'e konuşan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, "Bazı teklifler oldu ancak Serdar bu yıl Fenerbahçe'de kalacak" dedi.

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