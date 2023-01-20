Beşiktaş ile Galatasaray transferde karşı karşıya! Bakalım kim kazanacak?

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Süper Lig'in dev takımları hamlelerini yapmaya başladı. Süper Lig'in iki dev takımı Galatasaray ve Beşiktaş, ligin yıldız oyuncusu için karşı karşıya geldi. İki takım da orta saha oyuncusu için görüşmeler başlarken flaş bir gelişme yaşandı.

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte hareketli günler yaşanıyor. Süper Lig'in dev takımları hamlelerini yapmaya başlarken Galatasaray ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi.

Konyaspor'da bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Amir Hadziahmetovic transferde paylaşılamıyor. Bosnalı milli futbolcu, Galatasaray ve Beşiktaş'ı transferde bir araya getirdi.

Weghorst'un yerine Aboubakar'ı transfer eden Beşiktaş'ta orta sahayı güçlendirmek adına bir hamle yapılacak. Şenol Güneş'in de onayıyla Konyaspor'dan Hadziahmetovic için girişimlere başlayan Beşiktaş bu transferde ciddi.

Sabah'a göre; Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği Amir Hadziahmetovic için görüşmelerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar orta sahaya takviye etmek istediği 25 yaşındaki futbolcuya karşılık yaptığı son teklifi bir kez daha revize edip, Konyaspor'a sunmaya hazırlanıyor.

Ancak yine anlaşma sağlayamayınca Beşiktaş yönetimi, önerdiği rakamı bir miktar daha artırma kararı aldı. Ayrıca bir futbolcunun da kiralık olarak takasta kullanılacağı belirtildi.

Konyaspor'un, Kartal'ın yeni yaklaşımına sıcak baktığı, kiralık gelecek oyuncuyu yeni teknik direktörleri Stanojevic ile birlikte karar verecekleri öğrenildi.

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da Amir Hadziahmetovic için devreye girdi. Konyaspor ile görüşme yaptığı iddia edilen Galatasaray'ın oyuncuyu transfer etmek için şartları zorlayacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın da kadrosuna dahil etmeyi çok istediği 25 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde teklifini Burnley gibi 3 milyon Euro'ya çıkaracağı belirtildi.

Boşnak futbolcu, kariyerine siyah-beyazlılarda devam etmek istediğini bildirirken Konyaspor'un da 5 milyon Euro'dan başladığı pazarlıklarda talebini aşağı indirebileceği kaydedildi.

2024'e kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu, mukavelesini uzatmaya yanaşmıyor, takımdan ayrılarak kariyerine yeni bir yön çizmeyi planlıyor.

Konyaspor CEO'su Mustafa Göksu dün bir açıklamada bulunmuştu. Transfer süreci hakkında konuşan Mustafa Göksu, Amir Hadziahmetovic ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Amir için gelen diğer teklif Premier Lig'den değil, Championship'ten ama rakamlar bizim istediğimiz rakamlara yakın. Orda da o teklifi kabul edemeyeceğimizi dile getirdik."