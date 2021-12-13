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Spor Beşiktaş Icrypex'in rakibi Hereda San Pablo Burgos
Spor

Beşiktaş Icrypex'in rakibi Hereda San Pablo Burgos

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'u konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 11:34:00 -
Beşiktaş Icrypex'in rakibi Hereda San Pablo Burgos

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 4 haftada yaşadığı 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle grubunda üçüncü sırada yer alıyor. Grupta 3 galibiyeti, 1 mağlubiyeti olan İspanyol ekibi ise ilk sırada bulunuyor.

İki takım arasında İspanya'da oynanan maçı Hereda San Pablo Burgos, 82-74 kazanmıştı.

 

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