Beşiktaş Icrypex'in rakibi Hereda San Pablo Burgos
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'u konuk edecek.
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 4 haftada yaşadığı 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle grubunda üçüncü sırada yer alıyor. Grupta 3 galibiyeti, 1 mağlubiyeti olan İspanyol ekibi ise ilk sırada bulunuyor.
İki takım arasında İspanya'da oynanan maçı Hereda San Pablo Burgos, 82-74 kazanmıştı.