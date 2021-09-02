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Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu yıldız futbolcu Miralem Pjanic, İstanbul'a geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 21:23:00 -
Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Bosna Hersekli yıldız futbolcu Miralem Pjanic, İstanbul'a geliyor.

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, özel uçakla bu akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek.

Kariyerinde Metz, Olympique Lyon, Roma ve Juventus formalarını giyen Pjanic, geçen sene Barcelona ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Siyah-beyazlı takımın bir yıl kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı Pjanic, sosyal medya hesabından uçaktaki fotoğrafını paylaştı.

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