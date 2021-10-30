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Spor Beşiktaş Hataya düştü
Spor

Beşiktaş Hataya düştü

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6. dakikada Lobjanidze'nin golüyle 1-0 kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 18:08:00 -
Beşiktaş Hataya düştü

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6. dakikada Lobjanidze'nin golüyle 1-0 kazandı.

 Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadelede galip gelen taraf 6. dakikada Saba Lobjanidze'nin attığı golle Atakaş Hatayspor oldu.

Bu sonuçla puanını 23'e çıkaran Hatay temsilcisi, siyah beyazlıları geride bırakarak ligin 2. sırasına yerleşti.

Hatay'dan eli boş dönen ve 20 puanda kalan Beşiktaş ise maç fazlası ve averajla 3. sırada yer aldı.

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