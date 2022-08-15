Beşiktaş haberleri son dakika? 2022 | Jason Denayer kimdir? Denayer'in transferi

Yıldız futbolcu Jason Denayer Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Son dakika transfer haberine göre; yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu. Peki, Jason Denayer kaç yaşında, kilosu ne? Denayer nereli? Denayer kaç numara? Denayer Galatasaray'da oynadı mı? İşte tüm cevapları...

Belçikalı futbolcu Jason Denayer Fransız ekibi Olympique Lyon'la sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılmıştı. Yıldız futbolcu Süper Lig'den Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine gelmişti.

Fransız basını yıldız futbolcunun yeni adresi

Belçikalı futbolcu, Türk takımlarıyla yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamamıştı. Fransız basını, 27 yaşındaki deneyimli stoperin yeni adresini duyurdu.

Denayer'in La Liga kulübüne yakın olduğu açıklandı.

VALENCIA TALİP

Belçikalı futbolcunun Valencia kulübü ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Haberde ayrıca, görüşme yapılmasına rağmen herhangi bir anlaşmanın olmadığı vurgulandı.

Jason Denayer Kimdir?

Olympique Lyon takımında Defans mevkinde forma giyen Jason Denayer, 28 Haziran 1995 tarihinde Belçika'da dünyaya gelmiştir. 184 cm boyunda ve 80 kilo olan Jason Denayer, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Jason Denayer, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. 27 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro...

Denayer kaç numara? 18

Kariyerine JMG Lier'de başladı ardından Manchester City altyapısına transfer oldu.Sırasıyla Celtic, Galatasaray, Sunderland ve Olympique Lyon formaları giydi.

Jason Denayer'in Lyon ile sözleşmesi 1 Temmuz tarihinde sona erdi.

Lyon formasıyla geçtiğimiz sezonda 20 karşılaşmaya çıkan Denayer 3 gol katkısı sağladı. Belçikalı oyuncu Türkiye'de Galatasaray formasını 50 kez giydi. Belçika Milli Takımı'nda 35 kez görev alan Denayer, 1 kez rakip fileleri sarstı. ongo asıllı futbolcu defans hattında stoper olarak görev yapıyor.

2017-18 SEZONUNDA G.SARAY'DA KİRALIK OYNADI

27 yaşındaki oyuncu 2017'de kiralık olarak geldiği Galatasaray'da savunmadaki performansıyla dikkat çekmişti. 1 yıl sonra Manchester City, 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Belçikalı defans oyuncusunu Lyon'a satmıştı