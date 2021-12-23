Beşiktaş, Göztepe karşısında hata yapmadı!
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 2-1'lik skorla yendi.
Beşiktaş ile Göztepe, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.
Göztepe, 3. dakikada Ndiaye'nin golüyle öne geçti: 0-1. Beşiktaş, 31. dakikada Larin'in kaydettiği golle eşitliği yakaladı: 1-1. Sarı-kırmızılı ekipte, 41. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol 60. dakikada Ghezzal'den geldi.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 28'e çıkardı. Göztepe ise 14 puanda kaldı.
Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Göztepe ise Adana Demirspor'u konuk edecek.