Beşiktaş Giresunspor maçı hangi kanalda? Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman 2022: Beşiktaş Giresunspor muhtemel 11

Giresunspor Beşiktaş maçı için heyecan dorukta. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bitexen Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 9. haftasında Çotanak Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Çotanak Spor Kompleksi'nde yapılacak karşılaşmanın öncesinde arama motorlarında "Giresunspor Beşiktaş maçı canlı izle" konu başlığı internette araştırılıyor. Giresunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak. Peki, Giresunspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Giresunspor vs Beşiktaş kadrolar - Maç bilgisi, maç raporu, kadrolar, iddaa oranları ve daha fazlası...

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresunspor Beşiktaş maçı 8 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Çotanak Stadyumunda oynanacak maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Uğıurlu'nun yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olarak açıklandı.

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Giresunspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Giresunspor: Onurcan, Alper, Ramon, Perez, Hayrullah, Sainz, Cem, Görkem, Campuzano, Bajic, Kuwas

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku (Umut), Josef, Tayfur (Gedson), Alli, Muleka, Redmond, Weghorst

Valerien Ismael'den zorunlu değişim

Beşiktaş’ın hocası Valerien Ismael de geçen sezon 0-0 biten Giresunspor deplasmanında bu kez galip gelmenin peşinde. Beşiktaş, Ismael yönetiminde ligde deplasmanda 7 maça çıkarken 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Kartal hiç kaybetmezken buna karşın 8 puanlık kayıp yaşadı. Fransız teknik adam, bu akşamki maçtan galip ayrılıp ligdeki 3 haftalık seriyi bitirerek zaferle tanışmayı hedefliyor.

Cenk’i de denedi

Beşiktaş’ta bu sezonki performansıyla dikkatleri çeken Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle Giresunspor karşısında bu akşam oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacak. Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklanan Salih Uçan, bu sezon tüm maçlarda görev almıştı. Salih Uçan’ın yokluğunda Beşiktaş’ta 8+3 kuralına bağlı olarak 3 yerli oyuncu rotasyonu da değişmek zorunda kalacak. Teknik direktör Valerien Ismael’in, kaleci Ersin Destanoğlu ve Tayyip Talha Sanuç’un yanında üçüncü yerli isim olarak Umut Meraş veya Tayfur Bingöl ikilisinden birini görevlendirmesi bekleniyor. Öte yandan Fransız teknik adamın Cenk Tosun’u da ilk 11 için denediği belirtildi.

Dele Alli’den beklenti büyük

Beşiktaş'ın sansasyonel transferi Dele Alli, Kara Kartal’daki ilk golünü Ankaragücü’ne atmıştı. Başkent’te kaydettiği sayı sonrasında sakatlanan ve formasına Fenerbahçe derbisiyle geri dönen İngiliz süperstar, dev maçta skor üretememişti.

Teknik ekip tarafından bu akşam Giresunspor’la oynanacak müsabakaya özel olarak hazırlanan Dele Alli, Karadeniz deplasmanında ortaya koyacağı etkin futbolla hem hücum hattında forma giyen arkadaşlarına destek vermeyi hem de yakalayacağı fırsatları değerlendirerek gol bulmaya çalışacağı kaydedildi.

Teknik ekibin büyük beklenti içinde olduğu başarılı oyuncu, bu ilgiye maksimum şekilde karşılık vermek için sahada olacak.

Hakan Keleş, iddialı konuştu

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş karşısında taraftarlarının desteğiyle kazanacaklarını belirterek, “Son iki maçımızı deplasmanda oynadık. Şimdi Beşiktaş maçını taraftarımızın desteğiyle evimizde oynayacağız. Bu arayı da iyi değerlendirdik. Son deplasman maçında eksik kalmamıza rağmen iyi bir oyun sergiledik. Günden güne düzelen bir oyunumuz var. Beşiktaş tabii ki zorlu bir maç olacak bunun bilincindeyiz. Ancak biz bu zorlu maçı kendi sahamızda seyircimizin desteğiyle kazanmak istiyoruz. Ligin güçlü ve favori takımlarından biri. Biz de kazanmak için elimizden geleni yaparak seyircimize galibiyet hediye etmek istiyoruz. Daha önce Beşiktaş galibiyetini deplasmanda yaşamıştık şimdi de kendi evimizde galip gelmeyi istiyoruz” dedi.

GİRESUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR?

Yaşar Kemal Uğurlu, 1981 tarihinde Ankara'da doğdu.

Yaşar Kemal Uğurlu, genç yaşlarda Ankaragücü takımının çeşitli kategorilerinde futbol oynadı. Eğitim hayatını Ankara'da tamamlayarak Gazi Üniversitesi iktisat bölümünden mezun oldu. İsmini 2 ayrı dedesinin isminden alan ve Uğurlu'nun Milli eskrimci bir kız kardeşi var. Babası Bayındırlık Bakanlığında Sosyal İşler Müdürlüğü görevinden emekli oldu.

Ekrandan izlediği bir maç sonrası hakemin kararlarını beğenmemesi üzerine hakem olmaya karar verdi. 2002 tarihinde Düzce'de bulunan bir hakem kursuna başvurarak bu alandaki ilk adımını attı. 2004 senesinde aktif olarak profesyonel hakemlik kariyerine başlayan Uğurlu, Hakemliğe başladıktan 13 yıl sonra ilk kez 2015 sezonunda "Mersin İdman Yurdu - Kayserispor" maçıyla bir Süper Lig müsabakasını yönetti.

Yaşar Kemal Uğurlu 2012 tarihinde bir bankada müdür yardımcısı olan Özlem Uğurlu ile evlendi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun bu evliliğinden Deren adında bir kızı vardır.

Aynı zamanda sigortacılık mesleğini yapan, Ankara bölgesi hakemi Yaşar Kemal Uğurlu baba tarafından aslen Konyalı'dır.

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