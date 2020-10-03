  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır
Spor

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır

Yeni transfer Valentin Rosier antrenmanda yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 19:55:25 -
Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transfer Valentin Rosier da yer aldı.

İdman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başladı. 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar ile süren antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayan, siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı: Eğer Türkiye bunu başarırsa...
Dünya

Ermenistan Başbakanı: Eğer Türkiye bunu başarırsa...

Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmalar sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Türkiye ile ilgili akılalmaz sözler geldi. Tü..
Yiğit Bulut Babacan'a seslendi: Bank Asya'yı neden kurtarmaya çalıştığını açıkla
Dünya

Yiğit Bulut Babacan'a seslendi: Bank Asya'yı neden kurtarmaya çalıştığını açıkla

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın terör örgütü FETÖ’nün bankası Bankasya’yı kurtarmak için neler de..
Gündem

"Sahadan gelen bir bilgi" deyip açıkladı! Abdullah Ağar bölgeden müjdeyi verdi

Azerbaycan'ın Ermenistan'a düzenlediği operasyonlara ilişkin bağlandığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdulla..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay