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Spor Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:10:49 -
Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, pas ve 5'e 2 çalışmasının ardından kısa koşular yaptı.

Antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Hava yoluyla Gaziantep'e gidecek Beşiktaş, burada kampa girecek.


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