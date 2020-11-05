Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanında

Saat 20: 00'de Kalyon Stadı'nda başlayacak karşılaşmanın başını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yapacak.

Ligde bir haftayı geride bırakan Beşiktaş, 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek 10 puanla 8. sırada yer aldı.

Bir galibiyet ve bir mağlubiyetle 5 beraberlik alan Gaziantep FK, siyah beyazlıların bir adım gerisinde 9. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, ligdeki 3 galibiyetinden 2'sini deplasmanda kazanırken, geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek ilk ev galibiyetini kazandı.

De Souza cezalandırıldı

Beşiktaş'ın 6. hafta maçında Yukatel Denizlispor ile karşılaşmasında kırmızı kart gören ve 2 maç cezalı olan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza yarın maçta görev alamayacak.

Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyen De Souza, cezasını Gaziantep FK maçında dolduracak.

Sakatlanan oyuncuların durumu

Halen siyah beyazlı takımda sakatlığı devam eden Gökhan Töre ile çalışmaya başlayan Georges-Kevin N'Koudou'nun yarın maça çıkması beklenmiyor.

Sakatlıkları sona eren Atakan Üner ve Ajdin Hasic, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde mücadelede görev alabilecek.

Dorukhan Toköz ceza çizgisinde

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz ceza çizgisinde.

Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor'da sarı kart gören Dorukhan, 9'uncu haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde de aynı durumu yaşarsa takımdaki yerini alamayacak. yarın maç.

Gaziantep FK yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

Ligdeki son 6 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte sadece bir galibiyet elde eden kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında galip gelerek namağlup serisine devam etmek istiyor.

Gaziantep FK, Beşiktaş maçında teknik direktörü Marius Sumudica ile karşılaşacak.

Kart ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları nedeniyle 3 haftadır takımının başına geçmeyen Sumudica, Beşiktaş maçıyla tekrar kulüpteki yerini alacak.

Cezalı oyuncunun bulunmadığı Gaziantep takımında sakatlığı bulunan Andre Felipe ve Zvonimir Kozulj'un durumları maç saatinde belirlenecek.