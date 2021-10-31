Beşiktaş, Galatasaray'ın golü sonrası adalet çağrısı yaptı
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın sahasında Gaziantep'i 2-0 yendiği maçın ilk yarının son saniyelerinde Morutan'ın attığı gol tartışma konusu oldu. Beşiktaş, Hatay maçında ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünü örnek göstererek, "Adalet herkese lazım" paylaşımında bulundu.
Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2 golle geçerken, sarı-kırmızılıların ilk yarının son saniyelerinde Morutan'la bulduğu gol büyük ses getirdi.
"Adalet herkese lazım"
Beşiktaş'ın Hatay maçında iptal edilen golünde rakip kalecinin görüşünü kapatan bir siyah-beyazlı futbolcu olması gerekçesiyle pozisyon ofsayt olarak değerlendirilmişti. Beşiktaş, Galatasaray'ın attığı golde Nelsson'un kalecinin görüşünü kapattığını örnek göstererek tepki dolu bir paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlılar paylaşımında, "Adalet herkese lazım" ifadelerini kullandı.