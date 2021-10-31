  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş, Galatasaray'ın golü sonrası adalet çağrısı yaptı
Spor

Beşiktaş, Galatasaray'ın golü sonrası adalet çağrısı yaptı

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın sahasında Gaziantep'i 2-0 yendiği maçın ilk yarının son saniyelerinde Morutan'ın attığı gol tartışma konusu oldu. Beşiktaş, Hatay maçında ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünü örnek göstererek, "Adalet herkese lazım" paylaşımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 21:41:00 -
Beşiktaş, Galatasaray'ın golü sonrası adalet çağrısı yaptı

Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2 golle geçerken, sarı-kırmızılıların ilk yarının son saniyelerinde Morutan'la bulduğu gol büyük ses getirdi.

"Adalet herkese lazım"

Beşiktaş'ın Hatay maçında iptal edilen golünde rakip kalecinin görüşünü kapatan bir siyah-beyazlı futbolcu olması gerekçesiyle pozisyon ofsayt olarak değerlendirilmişti. Beşiktaş, Galatasaray'ın attığı golde Nelsson'un kalecinin görüşünü kapattığını örnek göstererek tepki dolu bir paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlılar paylaşımında, "Adalet herkese lazım" ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Okullar o tarihlerde...
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Okullar o tarihlerde...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre okullar 15 Kasım - 19 Kasım arasında ara tatil girecek. Birinci dönem ise 21 Ocak 2022 Cuma günü s..
Alparslan: Büyük Selçuklu'dan yeni tanıtım
Medya

Alparslan: Büyük Selçuklu'dan yeni tanıtım

Sultan Alparslan'ın destansı hikayesini konu edinen "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinin 1. bölüm ön izlemesi yayınlandı.
Aleyna Tilki'den yurt dışında yaşayan Türkleri kızdıracak sözler
Gündem

Aleyna Tilki'den yurt dışında yaşayan Türkleri kızdıracak sözler

Sosyal medyayı gereksiz meşgul eden isimlerin başında gelen Aleyna Tilki'nin insanlarla dalga geçen paylaşımlarından sonra bu sefer gözünü y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay