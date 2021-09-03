Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? 2021 2022 BJK GS derbi maçı
Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta 2021 2022? Beşiktaş Galatasaray derbisi Süper Lig’in başlamasıyla birlikte sorgulanır oldu. Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman 2021? Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig’in 13 hafta maç programını yayındı. TFF 2021-2022 maç fikstüre göre derbi maç tarihleri ile birlikte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbi maçları hangi haftada olacağı netlik kazandı. Peki Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? 2021 2021 BJK GS derbi maçı tarihi veSüper Lig derbi haftası.
Beşiktaş-Galatasaray derbi tarihi hem Beşiktaş hem de Galatasaray taraftarı tarafınan sorgulanıyor. Süper Lig’de Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi 9, Beşiktaş-Galatasaray derbisi 10, Beşiktaş-Trabzonspor derbisi 13. haftalarda oynanacak. 13. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ise 21 Kasım Pazar günü yapılacak.
Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman 2021 2022?
Beşiktaş - Galatasaray derbisi maçı ne zaman? Beşiktaş - Galatasaray derbisi saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray derbisi kaçıncı hafta oynanacak? Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Süper Lig 4. hafta maçları
11 Eylül Cumartesi maçları
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
12 Eylül Pazar maçları
17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)
17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
13 Eylül Pazartesi maçları
20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)
20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)
Süper Lig puan durumu
Süper Lig 3. hafta maçları sonrası puan durumu şöyle: