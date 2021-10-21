Beşiktaş - Galatasaray derbisi hakemi kim? Derbinin hakemi kim?
Beşiktaş-Galatasaray maçı hakemi | Süper Lig’in 10.haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın akemini araştırmaya başladı. Peki, derbinin hakemi kim? Beşiktaş-Galatasaray maçını kim yönetecek?
Süper Lig’in 10.haftası Cuma akamı oynanacak Yeni Malatyaspor-Altay maçıyla başlayacak. 10.hafta ayrıca Beşiktaş-Galatasaray maçına sahne olacak. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın hakemlerini açıkladı. Peki, derbinin hakemi kim?
Beşiktaş - Galatasaray derbisi hakemi kim? Derbinin hakemi kim?
Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek.