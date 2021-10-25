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Spor Beşiktaş-Galatasaray! Derbide ilk 11'ler belli oldu
Spor

Beşiktaş-Galatasaray! Derbide ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 19:06:00 -
Beşiktaş-Galatasaray! Derbide ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı ağırlıyor.

İlk 11'ler belli oldu!

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Souza, Ghezzal, Teixera, Pjanic, Larin, Batshuayi

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Diagne

HAKEM: Fırat Aydınus
STAT: Vodafone Park
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS HD 1

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