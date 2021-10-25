Beşiktaş-Galatasaray! Derbide ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 10. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk ediyor.
Süper Lig'in 10. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı ağırlıyor.
İlk 11'ler belli oldu!
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Souza, Ghezzal, Teixera, Pjanic, Larin, Batshuayi
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Diagne
HAKEM: Fırat Aydınus
STAT: Vodafone Park
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS HD 1