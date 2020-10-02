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Spor Beşiktaş, Fransız sağ bek Rosier'i kadrosuna dahil etti
Spor

Beşiktaş, Fransız sağ bek Rosier'i kadrosuna dahil etti

Yeniakit Publisher
2020-10-02 23:21:31 -
Beşiktaş, Fransız sağ bek Rosier'i kadrosuna dahil etti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier'i transfer etti.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan paylaşımla 24 yaşındaki oyuncunun transferi duyuruldu.

Kulübün paylaşımında, "Uzun bir video çekmek istedik ancak hızına yetişemedik. Beşiktaş'a hoş geldin Rosier!" ifadelerine yer verildi.

Mesajda ayrıca Rosier'in "Merhaba Beşiktaş ben Valentin" sözleri kullanıldı.

Futbol kariyerine ülkesinin Rodez ekibinde başlayan Rosier, Dijon deneyiminin ardından geçen sezon başında Portekiz'in Sporting takımına transfer olmuştu.

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