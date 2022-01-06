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Spor Beşiktaş, Fenerbahçe'yi solladı
Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi solladı

Beşiktaş, Süper Kupa'yı kazanarak 3 kupa sayısında Fenerbahçe'yi geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 02:56:00 -
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi solladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen Süper Kupa'da Beşiktaş ile Antalyaspor, Katar'da karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına gidildi.

Penaltılarda rakibini 4-2 mağlup eden Beşiktaş, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Beşiktaş Fenerbahçe'yi geçti

Bu kupayla Beşiktaş, 3 kupa sayısında toplamda 35 kupa kazandı.

Bu sayıyla siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin önüne geçti.

3 kupa sayısında Galatasaray, 56 kupaya sahip olurken Fenerbahçe 34 kupaya sahip.

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