Beşiktaş farklı galibiyetle 3 puan aldı

Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. 8. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Saiss topu indirdi, kale çizgisine yakın mesafeden Weghorst'un vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 10. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Berkay Vardar topu arkaya aşırdı, Muleka'nın vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha yan direğe çarpıp oyun alanında kaldı. Fatih Karagümrük savunması bir tehlikeyi daha savuşturdu. 11. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. N'Koudou soldan taşıdığı topu son çizgide ceza alanına gönderdi. Arka direkte Salih Uçan'ın gelişine şutunda, Caner Erkin meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. 17. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. N'Koudou'nun pasıyla sağda topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı ceza alanına gönderdi. Altıpasta iyi pozisyon alan Weghorst, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0 21. dakikada Salih Uçan ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından direkten döndü. 31. dakikada Shukurov'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ersin son anda topu kornere çeldi. 34. dakikada Beşiktaş güzel bir organizasyonla ikinci golü buldu. N'Koudou kendi ceza alanına yakın bir yerden uzun pasla topu Rosier ile buluşturdu. Bu oyuncu rakip alana girdikten sonra meşin yuvarlağı Salih'e bıraktı. Salih'in güzel ortasında rakip ceza alanı içinde topla buluşan N'Koudou'nun çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0 42. dakikada Masuaku'nun soldan yaptığı ortada savunmadan seken topa Muleka kafayla vurdu, kaleci son anda meşin yuvarlağı kontrol etti. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. 50. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Muleka, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 53. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde altıpasta son olarak topla buluşan Diagne, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve farkı ikiye indirdi: 3-1

62. dakikada Masuaku'nun soldan uzun ortasına Weghorst çaprazdan kafayla vurdu, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

82. dakikada Kartal Yılmaz'ın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Muleka'nın aşırtma vuruşunda top üstten dışarı gitti.

86. dakikada Caner Erkin'in ortasında Ersin Destanoğlu'nun kurtarmak istediği top altıpas üstünde boşta kaldı. Yaşanan karambolde son olarak Ricci'nin sert şutunda, Ersin son anda uzanarak ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Kartal Yılmaz'ın ceza sahası içinde sağdan çıkardığı topa Rosier dönerek sert vurdu, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 4-1

Beşiktaş karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Beşiktaş puanını 7'ye yükseltti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek ligde puanını 7'ye yükseltti.

Siyah-beyazlı takımın bu sezon kadrosuna kattığı Wout Weghorst ve Jackson Muleka'nın Beşiktaş forması altında golle tanıştığı mücadelede Fatih Karagümrük'ün tek golü ise Mbaye Diagne'den geldi.

Maça tempolu ve baskılı başlayan siyah-beyazlı takımın ilk yarıda 3 topu da direkten döndü.

Sezonun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup eden, geçen hafta da Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü farklı mağlup etti. Ligdeki 3 maçta kalesinde 4 gol gören Beşiktaş, rakip fileleri ise 8 kez havalandırdı.

Ismael galibiyet sayısında öne geçti

Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta göreve başlayan Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımın başında 5. galibiyetini elde etti.

Geçtiğimiz sezon görev aldığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve bir yenilgi alan Ismael, Yukatel Kayserispor ve Fatih Karagümrük maçlarını kazanarak galibiyet sayısını 5'e yükseltti.

Weghorst ve Muleka golle tanıştı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wout Weghorst Jackson Muleka, siyah-beyazlı forma altında ilk gol sevinçlerini yaşadı.

Ligde geride kalan iki haftada da forma giyen ama gol atamayan Hollandalı oyuncu, Rosier'in ortasında topu kafa vuruşuyla ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Weghorst'un 8. dakikada bir vuruşu da direkten döndü.

Weghorst'un yanı sıra Jackson Muleka da Beşiktaş formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Geçen hafta Alanya deplasmanında forma giyemeyen siyah-beyazlı oyuncu, Ghezzal'ın yokluğunda kendisine verilen görevi yerine getirmeyi başardı. Muleka 50. dakikada köşe vuruşundan gelen topu kafayla ağlara göndererek siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

N'Koudou gollerine devam ediyor

Sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen Georges-Kevin N'Koudou üçüncü haftada ikinci golünü attı.

Geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, Fatih Karagümrük maçını da boş geçmedi.

Salih Uçan'ın pası sonrası 34. dakikada yakaladığı pozisyonu gole çeviren N'Koudou, siyah-beyazlıların galibiyetinde kritik rol oynayan isimler arasında yer aldı.

Taraftar istedi değişiklikler geldi

Maçın son bölümlerinde baskı altında kalan Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği yapılmaması taraftarın tepkisine neden oldu.

Beşiktaşlı taraftarların "Ismael baksana değişiklik yapsana" şeklinde tezahürat yapmasının ardından siyah-beyazlı teknik adam, 90+3. dakikada Cenk Tosun ve Umut Meraş'ı oyuna alırken Masuaku ve Weghorst'u oyundan aldı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Cenk Tosun'un direkt soyunma odasına gitmesi dikkatleri çekti. Tecrübeli oyuncu, maç sonunda takımın taraftarlarla yaptığı galibiyet kutlamasına katılmadı.

"Artık kaybedecek vaktimiz yok"

VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, bu şekilde kaybetmeye devam edemeyeceklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pirlo, maçın ilk dakikalarına sıkıntı yaşayarak başladıklarını belirterek, "Böyle kaybetmeye devam edemeyiz. Sezon başladı ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Büyük ihtimalle yolu değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu şekilde devam edemeyiz. Bu maçların zor olacağını biliyoruz ama bu maçları kişiliklerle, karakterlerle oynamamız gerekiyor." dedi.

Korku olmadan oynamaları gerektiğini dile getiren Pirlo, "Bu tip atmosferde oynamayı biliyoruz ama bu tip rakiplere ceza kesebilecek bir takımız. Bireysel hatalar ve korkuyla oynarsak bizim için çok zor olur. Artık kaybedecek vaktimiz yok, puanlar almak için tam gaz yola devam etmek zorundayız." diye konuştu.

Savunma ile ilgili sorunların yaşandığına dikkati çeken Pirlo, şunları kaydetti:

"Bireysel olarak eleştiri yapmak istemiyorum takıma. Takımca hata yaptık, takım olarak kötü oynadık. Hem savunmada hem hücumda istediğimiz gibi değildik. Ben de gelişmelere açığım, daha iyi oyunculara açığım. Bunlar için çalışacağımı düşünüyorum. Savunmaya da çalışıyoruz, bu tip presleri kırmaya da çalışıyoruz. Geçen seneden farklı şeyler de denemeye çalışıyoruz. Geçen sene daha farklı bir sistemle savunma yapıyorlardı. Buna alışmaları için belli bir süre geçecek. Bu istediğimiz bir savunma kurgusu değil."

Spor Toto Süper Lig'in zor bir lig olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, "Her takım her takımı yenebiliyor. Her hafta gelişmek istiyoruz. Önümüzde iyi takımlar var. Bireysel hatalar da takım hataları da oluyor ama ligin kalitesinden ve şu anki mücadeleden memnunum. Daha iyi olmak için çabalamak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok önemli bir 3 puan aldık"

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ismael, "Sonuçtan çok mutluyuz. Planladığımız gibi güçlü başladık maça, direkten dönen toplarımız var. Devreye 2-0 önde girdik. İkinci yarıya da aynı şekilde devam etmemiz gerektiğini konuştuk. Şu anda geçen sezonki Adana Demirspor maçını daha iyi anlayabiliyorum. Geçen hafta da aynısını yaşadık. Bu akşam da 3-0'dan 3-1 oldu ama dik durduk ve ikinci golü yemedik. Çok önemli bir 3 puan aldık. Galibiyet bugün bizim için önemliydi. Lig uzun bir maraton ve maç maç bakacağız. Bir sonraki Sivasspor maçında galibiyet almayı planlıyoruz." diye konuştu.

Ismael, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Dele Alli ile ilgili olarak ise "İsimler hakkında yorum yapmıyorum. Bu konu hakkında Ceyhun Bey yoğun çalışıyor. Kadroyu daha nasıl geliştirebiliriz diye çalışıyoruz." dedi.

Karşılaşmanın son dakikalarında oyuna giren Cenk Tosun ile ilgili konuşan Ismael, "En önemli konu oynadığımız oyun. Cenk bizim için önemli bir oyuncu. Takımın ona ihtiyacı olduğunda hazır olacaktır. Ligde çok fazla maç var. Cenk de oynayacak ve goller atacak. Bu noktada sabır göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ismael, taraftarın oyuncu değişikliğine yönelik tezahüratları ile ilgili olarak ise "Türkçe anlamıyorum. O yüzden de anlayamadım tezahüratı. Değişiklikler konusunda karar benim. Bir değişiklik yaparken yüzde yüz emin olmak isterim. O dengeyi bozmadan hareket etmek isterim." şeklinde konuştu.