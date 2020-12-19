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Spor Beşiktaş, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Beşiktaş, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 14:23:43 -
Beşiktaş, Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 13. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladığı kaydedildi.

Antrenmanın 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programla sürdüğü bildirildi. Tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla idmanın sona erdiği ifade edildi.

Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor yarın akşam saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

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