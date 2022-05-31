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Yerel Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı'nda ayrılık
Yerel

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı'nda ayrılık

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı'nda Luka Mitrovic, Vladimir Bojanic ve Nikola Crnoglavac ile yollar ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 05:54:00 -
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı'nda ayrılık

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu başında takıma dahil olan ve gösterdikleri performansla Hentbol Süper Lig'de elde edilen namağlup şampiyonlukta pay sahibi olan 3 oyuncu için Süleyman Seba Spor Salonu'nda veda töreni düzenlendi.

Törene katılan kulübün hentbol şube sorumlusu Mesut Çebi ile başantrenör Mehmet Korer Koral, hizmetleri için teşekkür ederek plaket takdim ettikleri Luka Mitrovic, Vladimir Bojanic ve Nikola Crnoglavac'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diledi.

 

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