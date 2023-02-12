Beşiktaş efsanesinden dev yardım kampanyası

Beşiktaş efsane kaptanı Atiba ve Hataysporlu futbolcu Adekugbe, ülkemizde meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için geniş çaplı bir yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı.

Yaşanan depremlerin ardından yaraların sarılması için harekete geçilirken ülkemiz ve dünyanın dört bir yanından depremzedeler için yardımlar gelmeye devam ediyor.

Spor kulüpleri ve sporcuların da büyük katkı verdiği yardım kampanyalarında, ülkemizde bulunan yabancı sporcular da acılı depremzedeler için kendi ülkelerinde yardım toplamaya başladı. Haber7'ye göre; 2013 yılından beri Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı takımın efsanesi olarak tarihe geçen Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson da depremzedelere destek olmak için yoğun çaba harcıyor.

Kanadalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşı ve Hatayspor'un futbolcusu Adekugbe ile birlikte yardım kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Kanada hükümeti işbirliği ile 10 milyon dolarak kadar bağışta bulunabileceğini söyleyen Atiba, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Son birkaç günde neler olduğunu görmek son derece zordu. Dualarım sevdiklerini kaybeden ailelerle ve etkilenen herkesle birlikte...

Sam Adekube ve ben, bağış toplamaya ve afet yardımı sağlamaya yardımcı olmak için Kanada Kızılhaçı ile işbirliği yaptık. Kanada hükümeti, 10 milyon dolara kadar olan tüm bağışları karşılayacak.

Hepinizden elinizden geldiğince yardım etmenizi rica ediyorum. Teşekkürler ve lütfen bu trajediden etkilenen tüm aileler için dua etmeye devam edin."