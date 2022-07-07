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Spor Beşiktaş durmak bilmiyor! Bir bomba daha geliyor...
Spor

Beşiktaş durmak bilmiyor! Bir bomba daha geliyor...

Beşiktaş'ın, Ferencvaros'ta forma giyen orta saha oyuncusu Aissa Laidouni ile ilgilendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 11:44:00 -
Beşiktaş durmak bilmiyor! Bir bomba daha geliyor...

Beşiktaş'ın, Ferencvaros'ta forma giyen orta saha oyuncusu Aissa Laidouni ile ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş için Fransa'dan sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi.

Foot Mercato'da yer alan haberde; siyah-beyazlıların Macaristan ekibi Ferencvaros'ta forma giyen Aissa Laidouni ile ilgilendiği aktarıldı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunu Montpellier'in de takip ettiği vurgulanırken, Ferencvaros'un ise bonservis talebinin 4 milyon euro olduğu ifade edildi. 

40 maçta 4 gole katkı verdi

Geçtiğimiz sezon Macaristan ekibinde 40 maçta sahaya çıkan Tunuslu Laidouni, takımınıa 4 gollük skor katkısı verdi.

 

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