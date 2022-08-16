Beşiktaş durdu durdu turnayı gözünden vurdu!
Süper Lig'in ilk 2 haftasında 4 puan toplayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak Everton forması giyen Dele Alli'yle büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Süper Lig'in ilk 2 haftasında 4 puan toplayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak Everton forması giyen Dele Alli'yle büyük ölçüde anlaşma sağladı.
2022-2023 sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş, ilk 2 haftada 4 puan topladı.
Transfer döneminin kapanmasına 1 aydan az bir süre kala siyah-beyazlılar çalışmalarına da hız verdi.
DELE ALLI'YLE BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞILDI
A Spor'a göre; Orta saha takviyesi yapmak isteyen Kara Kartal, bonservisi Everton'da bulunan Dele Alli'yle satın alma opsiyonlu kiralık olarak büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Beşiktaş İngiliz oyuncuya yıllık 2.2 milyon Euro net maaş ödeyecek.
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