Beşiktaş durdu durdu turnayı gözünden vuracak! Yaptığı teklif belli oldu: Sıcak gelişmeler yaşanacak…

Sezona flaş transferlerle giren Beşiktaş, transferde durmak bilmiyor. Siyah-Beyazlılar son olarak Barcelona'nın genç yıldızı Mikayil Faye'yi kadrosuna katabilmek için harekete geçti.

Beşiktaş, transfer çalışmalarına son hız devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin kurmayları, Barcelona'da forma giyen genç yıldız futbolcuyu takibe aldı... Sol stoper için girişimlerine devam eden Beşiktaş'ın listesine Olivier Boscagli eklendi. Hollanda Ligi ekiplerinden PSV'nin formasını giyen Fransız savunmacı için 15 milyon Euro talep edildi. Beşiktaş ise bu rakamı hayli yüksek buldu. PSV, eğer transferde indirime giderse transferin gerçekleşme ihtimali bulunuyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, rotasını İspanya'ya çevirdi. Siyah-Beyazlılar, La Liga ekiplerinden Barcelona'nın formasını giyen Mikayil Faye'yi renklerine bağlamak istiyor. Gelen haberlere göre Kara Kartal, genç savunmacı için ilk pazarlıklarını tamamladı. Ancak bonservis konusunda arada ciddi bir uçurum var. Barça, 20 yaşındaki stoper için 15 milyon Euro dolaylarında bir rakam talep etti. Beşiktaş ise 10 milyon Euro önerdi. Ayrıca bu bedelin, taksitlerle ödenmesi planlanıyor.

Fakat Katalan temsilcisi, bonservis bedelini doğrudan nakit olarak istiyor. Hâl böyle olunca transferde pazarlık konusunda iki taraf da çıkmaza girdi. Ancak Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki günlerde yeni bir teklif hazırlayacak ve yeniden Barcelona'nın kapısını çalacak. Hırvatistan Ligi ekiplerinden Kustosija altyapısından yetişen Faye, 2023'te Barça'nın altyapı takımının yolunu tutmuştu. O dönem İspanyol ekibi, genç oyuncuya 1.5 milyon Euro ödemişti. (Fanatik)

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