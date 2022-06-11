Beşiktaş, Danimarkalı forvetin peşinde!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlı ekip, forvet transferine yoğunlaşırken gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Daha önce Sörloth ve Weghorst ile adı anılan Kara Kartal'ın yıldız bir isim için harekete geçtiği ifade edildi. Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah beyazlı ekip kadrosuna önemli takviyeler yaparak gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetimin hedefinde golcü transferi var.

Geçtiğimiz sezon hücum oyuncularından verim alamayan Beşiktaş, Cyle Larin ile sözleşme yenilemedi. Öte yandan bir başka forvet olan Batshuayi ise kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından İstanbul devinden ayrıldı. Kara Kartal bu gelişmelerin ışığında golcü transferine yoğunlaştı.

WEGHORST VE SÖRLOTH'UN ADI GEÇİYOR

Beşiktaş ile adı anılan golcüler Weghorst ve Sörloth. Real Sociedad'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesi sonrasında Leipzig'e geri dönen Alexander Sörloth için yoğun bir mesai harcandığı ifade ediliyor. Ancak siyah beyazlıların oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle rotasını İngiltere'ye çevirdiği gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ın yeni rotası ise Wout Weghorst oldu. Hollandalı golcü için Ada kulübüyle kiralama konusunda olumlu mesafe katedildi.

Ancak oyuncuyu ikna konusunda ise henüz istenilen sonuç alınamadı. Beşiktaşlı idareciler ise yeni bir ismi gündemine almak durumunda kaldı.

Fanatik'in haberine göre; Kara Kartal, Fransa temsilcisi Nice'in Danimarkalı forveti Kasper Dolberg'i hedefleri arasına ekledi.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Geçen sezon Nice'de 30 maça çıkıp 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen başarılı oyuncu için girişimlere başlandı.

Siyah-Beyazlılar, 24 yaşındaki forveti kiralamak için kulübüyle temas kurdu. 2 yıl önce Ajax'tan Nice'e 20.5 milyon Euro karşılığında transfer olan 1,87'lik golcünün, kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Değerini bir dönem 23 milyon Euro'ya kadar yükselten genç yıldız, Avrupa transfer piyasasına da damgasını vurmuştu. Beşiktaş; Sörloth ve Weghorst'la da görüşmelerine devam ederken, bu üçlü arasından maliyeti en uygun olan ismin Kartal yapılması planlanıyor.

YERLİ HEDEFİ İSE CENK TOSUN

Kara Kartal'da öte yandan Cenk Tosun'la da görüşmeler sürüyor. A Milli forvetle yapılan pazarlıklarda tarafların belirlediği rakamlar arasındaki fark henüz erimedi. Forvet hattına biri yerli 2 yeni takviye yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Cenk transferini de sıcak tutmaya devam ediyor.



