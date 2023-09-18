  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Osmanlı'dan beri biliniyor" diyerek heyecanlandıran haberi verdi! Resmen denizden petrol fışkırıyor

TOGG oto ekspertize girdi! Sonuç bomba

28 Şubat kafalı zorbalara kapak olsun! İşte genç kızın ibretlik hikayesi

Türkiye en riskli ülkeler arasına girdi! Kuduz vakaları artışta!

Akaryakıt fiyatlarını altüst edecek haber geldi! Maalesef durdurulamıyor

Yeni asgari ücreti duyan, kulaklarına inanamadı! Şimdiden ne kadar olacağını açıkladı! İşte o rakam

Savcılık harekete geçti! Küfürbaz Fatih Altaylı’ya kötü haber

CHP için İzmir’de sonun başlangıcı!

İslam Memiş'ten deprem etkisi yapan tahmin! Gram altın bu tarihte 3 bin 500 TL'yi görecek

Türkiye'ye resmen ilan edildi! Bu illerde yaşayanlar dikkat...Üç ilin sınırları değişiyor
Spor Beşiktaş, Club Brugge maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Beşiktaş, Club Brugge maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2023-09-18 15:30:00 -
Beşiktaş, Club Brugge maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu’nda deplasmanda Club Brugge ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer futbolcuların ısınma ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, 5’e 2 çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Club Brugge maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23