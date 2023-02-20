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Spor Beşiktaş çılgın teklifini yaptı bile! Şenol Güneş emri verdi... O tarih son!
Spor

Beşiktaş çılgın teklifini yaptı bile! Şenol Güneş emri verdi... O tarih son!

Ara transfer döneminde 5 futbolcuyu renklerine katan siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe'nin de yakın takibinde yer alan Fabio Borini için Fatih Karagümrük'e yeni teklif sundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 15:08:00 -
Beşiktaş çılgın teklifini yaptı bile! Şenol Güneş emri verdi... O tarih son!

Ara transfer döneminde 5 futbolcuyu renklerine katan siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe'nin de yakın takibinde yer alan Fabio Borini için Fatih Karagümrük'e yeni teklif sundu.

Süper Lig'de son 2 maçında kayıp yaşayıp zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş, 8 Şubat'ta başlayan ve 5 Mart'a kadar uzatılan ara transfer döneminin en hareketli kulüplerinden...Wout Weghorst, Josef de Souza ve Emrecan Uzunhan ile yolları ayıran siyah-beyazlı yönetim, 5 futbolcuyu kadrosuna kattı.

FABIO BORINI İÇİN TAKAS FORMÜLÜ

Beşiktaş yönetimi, Fatih Karagümrük'te müthiş performansıyla devlerin radarına takılan Fabio Borini için hamle yaptı. Fanatik'e göre; bu sezon Karagümrük formasıyla 21 maçta 14 gol ve 8 asistlik performans ortaya koyan 31 yaşındaki İtalyan sol kanat için İstanbul temsilcisiyle yaptığı pazarlıklarda rakamsal olarak anlaşma sağlayamayan Beşiktaş, takas formülünü devreye soktu.

Siyah-beyazlılar sezon başında 3.5 milyon euro bonservis bedeli vererek kadrosuna dahil ettiği Jackson Muleka'yı Borini için takasta teklif etti. Tarafların bu konuda görüşmelerine devam ettiği ve Beşiktaş'ın Karagümrük'ün resmi yanıtını beklediği ifade edildi.

Beşiktaş'ın ilgisine ilk günden olumlu yaklaşan İtalyan futbolcunun kulüplerin anlaşması halinde ayrılığa hazır olduğu ifade edildi. Mısır'dan gelen teklifleri geri çeviren Muleka'nın, kariyerine İstanbul'da devam ettiği için kırmızı-siyahlı takıma gidişine onay verebileceği bildirildi. Fenerbahçe'nin de Borini'ye talip olduğu bildirildi.
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