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Spor Beşiktaş canlı | Beşiktaş maçı şifresiz izle
Spor

Beşiktaş canlı | Beşiktaş maçı şifresiz izle

Beşiktaş maçı açık kanalda mı? Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4.hafta maçında deplasmanda Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyenler ise Sporting Lizbon-Beşiktaş maçının hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş'ın maçı şifreli kanalda mı? Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir?

Yeniakit Publisher
2021-11-03 19:26:00 -
Beşiktaş canlı | Beşiktaş maçı şifresiz izle

Şampiyonlar Ligi’nde 4.hafta maçları başladı. Beşiktaş bu akşam Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyenler ise karşılaşmanın şifreli kanalda verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş canlı | Beşiktaş maçı şifresiz izle

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C grubu 4.maçında Sporting Lizbon ile karşılaşacak. 3 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak maç TSİ 23.00’de başlayacak. Maçı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek. Zorlu maç Exxen platformundan yayımlanacak. Ayrıca Azerbaycan’da yayın yapan CBC Sport maçı naklen yayımlayacağını duyurdu.

CBC Sport canlı yayınını kanalın web sitesi üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca uydu alıcınıza da CBC Sport'u yükleyebilirsiniz.

CBC Sport şifresiz nasıl izlenir?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC Sport uydu ve frekans bilgileri

Uydu: AzerSpace 46°

Frekans: 11135 H 27500

CBC Sport tek çanakla nasıl izlenir?

1.adım

Maçı Türksat çanağından izleyecekseniz; çanak anteninizde bulunan mevcut Türksat LNB'sinin tam olarak sağ bitişiği(arkadan bakınca) 2. LBN'yi yerleştirin. Bu yerleştirme işlemini bant-plastik kelepçe veya multifeed denen 2-3-4... uyduyu izleme şansı veren aparatı alarak da yapabilirsiniz.

2.adım

Azerspace LNB'sini sabitledikten sonra Türksat LNB'sinden gelen kablo ile Azerspace LNB'sinden gelen kabloları birleştirmek için diseq kullanmanız gerekmektedir. Türksat LNB'sinden gelen kabloyu, diseqc'in 1. girişine, Azerspace LNB'sinden gelen kabloyu ise diseqc'in 2. girişine takınız. Diseqc'in ortasındaki giriş ise uydu cihazına Receiver'e gidecektir.

3.adım

Uydu alıcınızdan Menü-Uydu ekle bölümünden Azersat46 ekleyip bu uydu için Anten/Diseqc ayarlarından diseqc 1-2-3- veya a-b-c olarak seçiniz. Azerspace uydusunun diseqc girişini TV'den de ''2''(B) Türksat'ın TV'den diseqc girişini ise diseqc 1(A) olarak seçiniz.

4.adım

Daha sonra kanalların frekanslarını manuel olarak girip taratın. İdman/ CBC Sport HD / Az TV SD yayınları için cihazına Biss şifre girmeniz gerekecektir.

Önemli! Hotbird'e ayarlanmış çanağınızı Azerspaceye dönüştürmek için Hotbird çanağındaki LNB'yi çıkartıp Türksat çanağınızın arkadan bakınca sağına bant, plastik kelepçe veya multiifeed ile sabitlendikten sonra TV'den Hotbird uydusundan aşağıdaki kanalların frekanslarını taratın. Kanalların biss şifresini girdikten sonra izleyebilirsiniz.

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