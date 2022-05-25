Beşiktaş Boupendza için harekete geçti!

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor forması giydiği dönemde performansıyla takdir toplayan Aaron Boupendza, 4.25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Arabi'ye transfer olmuştu. Beşiktaş, Katar'da beklediğini bulamayan ve mutsuz olduğu bilinen Gabonlu futbolcu için harekete geçti.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Beşiktaş Teknik Direktör Valerien Ismael, yıldız forvet için yönetime "Gelmesini çok isterim" raporunu verdi. Beşiktaş yönetiminin Boupendza'ya önereceği rakam üzerinde çalıştığı kaydedildi.

2 milyon euro seviyesinde maaş

Gelen haberlere göre; siyah-beyazlıların maaş olarak 2 milyon euro seviyesine kadar çıkacağı belirtildi. Önce oyuncu ile anlaşmaya çalışacak olan Beşiktaş yönetimi, oyuncudan 'okey' alması halinde kulübü ile pazarlıklara başlayacak. Siyah-beyazlı ekibin, Gabonlu futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Öte yandan, Boupendza da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

Ların'ın yerine düşünülüyor

Beşiktaş'ın bu transferde ısrarcı olmasının en önemli nedeni daha önce Hatayspor forması giyen futbolcunun Süper Lig'i yakından tanıması. Fransız hoca asıl mevki merkez forvet olmasına rağmen kanat forvet olarak da görev yapabilen Boupendza'yı Larin'in yerine düşünüyor.

Sözleşmesi biten ve henüz yeni kontrat için anlaşma sağlanamayan Kanadalı oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.