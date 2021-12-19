Beşiktaş Belediyesi’ndeki akaryakıt vurgununa 3 maymun taktiği

Akit’in 6 Aralık’ta, “CHP’li Beşiktaş’ta akaryakıt vurgunu” baslığıyla manşetten ifşa ettiği akaryakıt hırsızlığının ardından CHP’li Beşiktaş Belediyesi yönetim kademesi sessizliğe büründü. Başta Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz olmak üzere yakıt hırsızlığını perdeledikleri öğrenilen CHP’li yöneticilerin suskunluğu suçun itirafı olarak yorumlandı.

Sonuna kadar gideceğiz

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Beşiktaş Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Meclis Üyesi Nuri Dönmez, “Akit’in deşifre ettiği belgelerle ilgili olarak CHP’li yönetim tatmin edici bir açıklama yapmaz ise Beşiktaş halkın menfaatlerini korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Gerekirse kaymakamlığı, emniyeti bilgilendireceğiz. Sonuna kadar gidilmesi gerekiyor” dedi.

AK Parti'den soru önergesi

Vurgunla ilgi soru önergesi vereceklerini belirten Dönmez, “CHP’li yöneticiler verdiğimiz önergeye cevap vermezlerse mahkemeye başvurup bu durumu yargıya taşıyacağız” diye konuştu. AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı M. Yıldırım Turan da, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: :

Kurumlar harekete geçmeli

“Araç ihalesi açıyorsunuz ama bu araçları kimler kullanıyor, bize listesini verin veya siz açıklayın diyoruz, kesinlikle söylemiyorlar. Kaç personeliniz var, isimleri ne, bunların kaçta kaçı bankamatik memuru açıklayın diyoruz, ağızlarını bıçak açmıyor. Kaç lira borcunuz var diyoruz, onu bile gizliyorlar. Cevapsız bırakıyorlar. Nasıl olsa yüzde 75 oy alıyoruz, kimin ne söylediği umurumuzda değil diyerek bildiklerini okuyorlar. Beşiktaş’ta yaşanan bu perdeleme karşısında gerekli kurumların artık bir an önce harekete geçmesi gerekiyor.”

Beşiktaş, CHP’yi besliyor

Turan, şöyle devam etti: “Ayfer Atay döneminden sonra Beşiktaş’a tek bir çivi bile çakmadı. Her giden başkan, yönetimi borçla devretmiş. Nedeni ise kadrolaşma. Meclis üyeleri bile şirket yöneticisi. Birçok ilçe teşkilatını ve CHP genel merkezini besliyor. Maalesef belediyenin iflas aşamasına geldiği ama halkının da hiç hizmet alamadığı bir ilçe haline getirildi.” Öte yandan; akaryakıt hırsızlığının ardından ulaşmaya çalıştığımız Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz bir kez daha telefonlarımızı cevapsız bıraktı.