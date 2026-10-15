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Spor Beşiktaş - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Beşiktaş - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Beşiktaş - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague’in 6. haftasında Beşiktaş, İstanbul’da Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Sahasında kazanarak taraftarını sevindirmeyi hedefleyen siyah-beyazlıların mücadelesi basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler ise maçın başlama saati ve yayıncı kanalına ilişkin detayları araştırıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş, EuroLeague'de Hapoel Tel Aviv deplasmanının ardından bir kez daha parkeye çıkıyor. Bu kez Bayern Münih'i konuk edecek siyah-beyazlılar, çift maç haftasını galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Basketbolseverlerin beklediği karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın kanalı da belli oldu.

BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak. 16 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar, hafta içinde Hapoel Tel Aviv karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Bayern Münih'i yenerek yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

 

BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler, EuroLeague'in 6. hafta mücadelesini şifreli yayın platformları üzerinden takip edebilecek.

MÜCADELE NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Bayern Münih arasındaki karşılaşmaya İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak. Siyah-beyazlılar, taraftarlarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmak ve EuroLeague'deki yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

 

BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ EUROLEAGUE MAÇLARI

Beşiktaş, Bayern Münih mücadelesinin ardından EuroLeague'de Anadolu Efes deplasmanına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, ekim ayının son bölümünde Olympiakos ve Virtus Bologna ile de karşılaşacak.

Beşiktaş'ın yaklaşan EuroLeague maçları şöyle:

22 Ekim 2026: Anadolu Efes - Beşiktaş

28 Ekim 2026: Beşiktaş - Olympiakos

30 Ekim 2026: Virtus Bologna - Beşiktaş

6 Kasım 2026: Beşiktaş - Zalgiris Kaunas

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