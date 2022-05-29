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Spor Beşiktaş başkanlık seçim sonuçları: Ahmet Nur Çebi Fuat Çimen kim kazandı?
Spor

Beşiktaş başkanlık seçim sonuçları: Ahmet Nur Çebi Fuat Çimen kim kazandı?

Beşiktaş yeni başkanını seçiyor. Siyah-beyazlı futbolseverler başkanlık seçimini kimin kazandığını araştırıyor. Peki, Beşiktaş’ın başkanı kim oldu?

Yeniakit Publisher
2022-05-29 12:12:00 -
Beşiktaş başkanlık seçim sonuçları: Ahmet Nur Çebi Fuat Çimen kim kazandı?

Beşiktaş Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı. Siyah-beyazlılar ise başkanlık seçimini kimin kazandığını araştırıyor. Peki, başkanlık seçimini kim kazandı?

Beşiktaş başkanlık seçim sonuçları: Ahmet Nur Çebi Fuat Çimen kim kazandı?

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.

Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kongrede, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ve başkan adayı Fuat Çimen, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olabilmek için yarışacak.

Kongrede, aidatlarını yatıran 15 bin 512 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Seçimde adaylardan Ahmet Nur Çebi beyaz, Fuat Çimen ise yeşil renkli pusulayla yarışacak.

Genel kurulda üyeler 20 sandıkta oylarını kullanacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak. Kongrede ayrıca denetleme kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak.

Başkan adaylarının yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Ahmet Nur Çebi:

Asıl üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan

Fuat Çimen:

Asıl üyeler: Haldun Boz, Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Banu Noyan, Behzat Güven Cem

Yedek üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek

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