Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı itirafı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve 01.01-2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında konuştu.

Çebi'nin açıklamaları şöyle:

"Buraya çıkan Twitter çocuklarının yüzünden yönetim kurulundaki arkadaşlarım görevden ayrılmak istiyor. Artık susun! Ben bu arkadaşlarımla yola devam edeceğim."

"Size bir havadis veriyorum buradan. Şekerbank'taki %2.5'luk hisselerimizi pazartesi geri alıyoruz. 4.9 milyar borç var ama kasada 600 milyon bulunuyor. Borç 4.3 milyar. Her yıl pandemi yüzünden 500 milyon kaybettik. Çin'deki virüsü de ben mi getirdim? Yönetim kurulundaki arkadaşlara herkes teşekkür borçlu. Buraya çıkıp 'İbra etmeyin' diye bağırıyorsunuz. Bunu söyleyen arkadaş ibra ederse ben aday olmam zaten. Önceki dönem borçları, toplam borçta sanki biz yapmışız gibi algılatmaya çalışıyorsunuz."

"Hepimiz sorumlusuyuz"

"Bu borç benim senin borcun değil, bu borç Beşiktaş'ın borcu kardeşim. Hepimiz sorumlusuyuz. Geldiğimizden bu yana 1.3 milyar TL borç artmış, 1.2 milyarı zaten bizden kaynaklanmayan dönemden kalan faiz ve kur farkından dolayı ortaya çıkmış."

Abdullah Hoca ile oturduk konuştuk. Abdullah Avcı'ya o dönem, 'Sana nasıl yardımcı olabilirim hocam?' dedim Hoca 'Enerjim bitti' dedi. Enerjisi bitmiş hocayı ben kulüpte tutmam. Yolladım, dirayetli başkan yapabilir ancak bunu. Gelin Başkan olun sizi de görelim."

"Kasada 100 lira yoktu"

"Biz geldiğimizde kapıda icra vardı, kasada 100 lira yoktu. Fuat Bey, kazanırsanız kasada 100 milyon TL'niz var güle güle kullanın. Ama kazanamazsınız tokendan getireceğinizi söylediğiniz 135 milyon doları da siz kasaya koyarsınız."

"Spor yasasının yüzde 90'ı doğru ancak geçmişten gelen borçları yeni yönetimlere yüklerseniz olmaz. Düzeltileceğine inanıyorum."

"Ölene kadar bu kimliklerimi kimse benden alamaz"

"Bir nüfus kağıdım var Trabzon, öteki de Beşiktaş kongre üyesi. Ölene kadar bu kimliklerimi kimse benden alamaz. Beşiktaş, İstanbul'dan büyüktür. Kadıköy'de, Beyoğlu'nda doğmuş bir insan Beşiktaşlı olabiliyorsa ben de olabilirim."

"Benim Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir ile hiçbir işim olmadı. Ben kendi tarzımla Beşiktaş haklarını savundum. Ben hakemleri kamuoyunda incittiğim takdirde onların bize karşı istemeden de olsa bir cephe alacağını düşündüm, insan çünkü fıtratında var. Eğer seneye o hakemlerden birileri yine burada olursa sizin istediğiniz yöntemleri sabahtan akşama kadar her gün uygulayacağım."

"El açtıysam Beşiktaş taraftarına açtım, ayıp mı bu?"

"El açtıysam Beşiktaş taraftarına açtım, ayıp mı bu? 'Bırakmam Seni' kampanyası o dönemde bize manevi olarak çok büyük destek sağladı. Bu kulübe Boyko, Aras Özbiliz gibi isimler büyük maliyetlere geldi, kimse ağzını açmadı. Hepimiz suçluyuz. Artık futbol takımının transferlerini geliştirilebilir oyuncular üzerinden yürüteceğiz."

"Böyle bir yük bırakıldı bize..."

"4 milyon euro bonservisle alınmış bir oyuncuya 400 bin euro teklif geldi 2 yıl sonra. Biz kabul ettik yine de gitmedi. Böyle bir yük bırakıldı bize. Biz geldiğimizden beri ilk kez kendi kadromuzu kuracağız bu sene."

Beşiktaş Genel Kurulu'nda gerginlik! Çebi salonu terk etti

Beşiktaş'ta 2021 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Berk Tunga'nın açıklamaları sonrası salonda ortam gerildi.

Berk Tunga, konuşmasında, "Sayın başkan Ahmet Nur Çebi, taraftar sizden sadece icraat istedi. İcraat, sizin söylediğiniz gibi sadece kapalı kapılar ardından olmuyor. "TFF ile mücadele, rakiplerin lobileri ile mücadele camia birliği ile olur. Hakemlerin içindeki çeteyle mücadeleyi sizin yol göstermeniz ile yapabilirdik. Siz bu isimleri açıklayamadınız. Bu hakemleri insan içine çıkamayacak hale getirmeliydik." dedi.