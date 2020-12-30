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Gündem Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı!
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:08:00 -
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı!

Beşiktaş, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ikinci kez koronavirüse yakalandığını açıkladı. Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu hakkında detaylar merak ediliyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu nasıl?

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Daha önce Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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