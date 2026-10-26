  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
1400 yıl önce bildirildi! Kur’an’daki o ayet bugün yeniden düşündürüyor: Evren genişliyor mu? 33’ü kırmızı bültenle aranan 63 suçlu Türkiye’ye getirildi! İçişleri Bakanı Çiftçi: Sınır ötesi kapan daralıyor! İslam’ı sevdiren öğretmene, kiliseden çıkmayan müfettiş! MEB’de başka müfettiş mi kalmadı? Bir cephe de partindeki hırsızlara aç Nedim Şener, “Erlik” vakasını yazdı… FETÖ’cü tayfa Gürlek’i yıpratma peşinde! İşte vefa buluşmasının perde arkası! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hocası ne konuştular? Atina, Türk azınlığın haklarını gasp edemez Tehlike 4 yaşına kadar indi! Sosyal medya çocukları makyaja sürüklüyor Bolu Belediyesi'ne operasyon! Gözaltılar var Süzer Plaza'da 600 milyon euroluk masa itirafı! Şok detaylar: 'Sarıgül' pazarlığında ben de vardım
Spor Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig devi Beşiktaş, Başakşehir’i konuk edecek. Beşiktaş-Başakşehir maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı merak ediyor. Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir'i konuk edecek.

Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı.

Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, turuncu-lacivertliler karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? 1

 

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Mücadele yayıncı kuruluş tarafından Bein Sports 2 kanalından yayınlanacak.

EKSİKLER

Bu sezon evindeki 4 lig maçını da kazanan Vincenzo Italiano'nun ekibinde 4 eksik var.

Tedavileri süren Orkun, Miretti ve Rashica'nın yanı sıra, eli kırılan Ümit Akdağ da kadroda yok.

Sezona yaptığı kötü başlangıcın ardından son 3 haftada 7 puan toplayan konuk Başakşehir'de ise Operi, Opoku ve Selke sakat.

EKSİKLER 2

 

SON 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Siyah-beyazlılar, oynadığı son 6 resmi maçta kalesinde gol gördü.

Söz konusu süreçte UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 3'er maça çıkan Beşiktaş, bu maçlarda kalesinde 11 gol gördü.

Siyah-beyazlı takım, rakip ağları ise 13 kez havalandırdı.

Beşiktaş, kalesini son kez ligde 11 Eylül'de oynanan Erzurumspor FK maçında gole kapatmıştı.

SON 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI 3

 

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

İstanbul Başakşehir: Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Kharebashvili, Umut, Kemen, Olsen, Brnic, Shomurodov, Umut.

4 deplasmanda tek galibiyet, 3 yenilgi! Beşiktaş'ta kasımda havlu atma korkusu!
4 deplasmanda tek galibiyet, 3 yenilgi! Beşiktaş'ta kasımda havlu atma korkusu!

Spor

4 deplasmanda tek galibiyet, 3 yenilgi! Beşiktaş'ta kasımda havlu atma korkusu!

Nihat Kahveci'den Beşiktaş için iddialı çıkış
Nihat Kahveci'den Beşiktaş için iddialı çıkış

Spor

Nihat Kahveci'den Beşiktaş için iddialı çıkış

Beşiktaş’ta Crystal Palace maçı sonrası skandal iddia! Islıklanan Kartal Kayra Yılmaz gece yarısı oyun mu oynadı
Beşiktaş’ta Crystal Palace maçı sonrası skandal iddia! Islıklanan Kartal Kayra Yılmaz gece yarısı oyun mu oynadı

Spor

Beşiktaş’ta Crystal Palace maçı sonrası skandal iddia! Islıklanan Kartal Kayra Yılmaz gece yarısı oyun mu oynadı

Beşiktaş’ta sakatlık depremi! Ümit Akdağ’dan kötü haber
Beşiktaş’ta sakatlık depremi! Ümit Akdağ’dan kötü haber

Spor

Beşiktaş’ta sakatlık depremi! Ümit Akdağ’dan kötü haber

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23