Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Süper Lig devi Beşiktaş, Başakşehir’i konuk edecek. Beşiktaş-Başakşehir maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı merak ediyor. Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir'i konuk edecek.
Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı.
Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, turuncu-lacivertliler karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.
BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Mücadele yayıncı kuruluş tarafından Bein Sports 2 kanalından yayınlanacak.
EKSİKLER
Bu sezon evindeki 4 lig maçını da kazanan Vincenzo Italiano'nun ekibinde 4 eksik var.
Tedavileri süren Orkun, Miretti ve Rashica'nın yanı sıra, eli kırılan Ümit Akdağ da kadroda yok.
Sezona yaptığı kötü başlangıcın ardından son 3 haftada 7 puan toplayan konuk Başakşehir'de ise Operi, Opoku ve Selke sakat.
SON 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
Siyah-beyazlılar, oynadığı son 6 resmi maçta kalesinde gol gördü.
Söz konusu süreçte UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 3'er maça çıkan Beşiktaş, bu maçlarda kalesinde 11 gol gördü.
Siyah-beyazlı takım, rakip ağları ise 13 kez havalandırdı.
Beşiktaş, kalesini son kez ligde 11 Eylül'de oynanan Erzurumspor FK maçında gole kapatmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
İstanbul Başakşehir: Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Kharebashvili, Umut, Kemen, Olsen, Brnic, Shomurodov, Umut.
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