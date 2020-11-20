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Spor Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?
Spor

Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Sergen Yalçın sorumluluğundaki Beşiktaş, Başakşehir'i yenerek çıkışa geçmek istiyor. Başakşehir ise çıkacağı deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2020-11-20 23:25:00 -
Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet alırken 3 yenilgi ve 1 beraberliği bulunuyor. Siyah beyazlı ekip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer aldı. Süper Lige kötü bir başlangıç yapan ve ilk 4 haftada galibiyet yüzü görmeyen Medipol Başakşehir ise son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak ligde 4. sıraya yerleşti. Turuncu-lacivertli ekibin 4 galibiyeti varken 3 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunuyor.

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman? Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Başakşehir maçı 21 kasım cumartesi günü Vodafone Park’ta oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maç, beIN SPORTS HD1'den canlı verilecek.

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