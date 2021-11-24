Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Ajax karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Hollanda temsilcisi 2-1 kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 53 ve 69. dakikalarda Sebastien Haller kaydederken, Beşiktaş'ın tek golü 22. dakikada penaltıdan Ghezzal'ın ayağından geldi.

Kartal puanla tanışamadı

Bu sonuçla Beşiktaş, 5. maçlar sonunda puanla tanışamadı ve matematiksel olarak da Avrupa'ya veda etti. Lider Ajax ise 5'te 5 yaparak 15 puana yükseldi.

Grubun son hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Ajax ise sahasında Sporting Lizbon'u konuk edecek.

Beşiktaş: 1 - Ajax: 2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero (Dk. 80 Necip Uysal), Umut Meraş, Mehmet Topal (Dk. 80 Hutchinson), Pjanic (Dk. 80 Salih Uçan), Ghezzal (Dk. 67 Batshuayi), Teixeira (Dk. 59 Can Bozdoğan), N'Koudou, Larin

Ajax: Onana, Mazraoui (Dk. 72 Timber), Schuurs (Dk. 77 Rensch), Martinez, Tagliafico (Dk. 77 Blind), Klaassen, Berghuis (Dk. 83 Taylor), Gravenberch, Neres, Tadic, Daramy (Dk. 46 Haller)

Goller: Dk. 22 Ghezzal (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 54 ve 69 Haller (Ajax)

Sarı kartlar: Dk. 85 Haller (Ajax), Dk. 88 Larin (Beşiktaş)