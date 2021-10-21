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Spor Beşiktaş Avrupa'da kötü günler geçiriyor
Spor

Beşiktaş Avrupa'da kötü günler geçiriyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'da kötü günler geçiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 08:14:00 -
Beşiktaş Avrupa'da kötü günler geçiriyor

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon üçüncü maçından da mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, Avrupa'da kötü performans sergiledi.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki son 12 maçta tek galibiyet alabildi. Söz konusu karşılaşmalarda sadece 2019-2020'de Sloven Bratislava'yı İstanbul'da mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 10 karşılaşmada da rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamadı.

Siyah-beyazlılar, son 12 maçtan birini ise beraberlikle tamamlayabildi.

Az gol attı, çok gol yedi

Beşiktaş, son 12 maçta kötü hücum yaparken, savunmada da başarılı olamadı.

Söz konusu 12 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırabilen siyah-beyazlı takım, gol ortalamasında 0,8'de kaldı.

Bu 12 karşılaşmada kalesinde 28 gol gören Beşiktaş, bu alanda ise 2,3 ile kötü savunma yaptı.

Avrupa'da 3. duraklama dönemini yaşıyor

Beşiktaş, Avrupa kupalarında uzun dönemli kötü performansı 3. kez yaşamaktan kurtulamadı.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki ilk duraklama dönemini 1959-1985 yılları arasında yaşadı. Söz konusu dönemde 35 maçta 6 galibiyet alabilen Beşiktaş, yüzde 17,1 galibiyet oranında kaldı.

Beşiktaş, ikinci uzun dönemli başarısızlığı ise 2002-2005 yılları arasında yaşadı. Siyah-beyazlılar, bu dönemde üst üste oynadığı 14 maçta 3 galibiyet alabilirken yüzde 21,4 galibiyet oranı yakalayabildi.

2018-2021 yılları arasında 3. kez Avrupa'da kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ın galibiyet oranı daha da düştü. Bu dönemde peş peşe çıktığı 16 maçta rakiplerine sadece 2 kez üstünlük kurabilen siyah-beyazlı ekibin galibiyet oranı da yüzde 12,5 oldu.

 

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