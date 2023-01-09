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Spor Beşiktaş aradığı stoperi buldu! Flaş gelişme...
Spor

Beşiktaş aradığı stoperi buldu! Flaş gelişme...

Beşiktaş'ın Braga forması giyen Vitor Tormena için görüşmelere başladığı, Portekiz ekibinin Brezilyalı oyuncu için 8 milyon Euro istediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 13:39:00 -
Beşiktaş aradığı stoperi buldu! Flaş gelişme...

Beşiktaş'ın Braga forması giyen Vitor Tormena için görüşmelere başladığı, Portekiz ekibinin Brezilyalı oyuncu için 8 milyon Euro istediği iddia edildi.

Süper Lig'de ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem stoper takviyesi.

Kadrosuna sağ stoper takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlıların Braga forması giyen Vitor Tormena ile ilgilendiği aktarıldı.

Haberde, Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro ile pazarlığa başladığı ifade edilirken Portekiz ekibinin 8 milyon Euro talep ettiği ifade edildi.

Bu talep sonrasında Beşiktaş'ın 3 milyon Euro bonservis bedeliyle birlikte sezon başıdan Serdar Saatçı'nın transferinden doğan 1.5 milyon Euro bonservis bedelinden kalan ödemenin de anlaşmaya dahil edildiği kaydedildi.

Bu sezon Braga formasıyla 21 maçta süre alan Vitor Tormena, 1 asistle oynadı. Brezilyalı oyuncu daha önce Sao Paulo, Novorizontino, Gil Vicente ve Portimonense takımlarında forma giydi.

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