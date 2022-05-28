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Spor Beşiktaş aradığı forveti bakın nerede buldu!
Spor

Beşiktaş aradığı forveti bakın nerede buldu!

Batshuayi ve Larin sonrasında forvet hattını güçlendirmekisteyen Beşiktaş, CSKA Sofya'nın yıldızı Caicedo için temasta.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 14:34:00 -
Beşiktaş aradığı forveti bakın nerede buldu!

Batshuayi ve Larin sonrasında forvet hattını güçlendirmekisteyen Beşiktaş, CSKA Sofya'nın yıldızı Caicedo için temasta.

Forvet için en az 2 futbolcu transfer etmeyi planlayan Beşiktaş, CSKA Sofya'nın Ekvadorlu golcüsü Jordy Caicedo için oyuncu ve kulübüyle transfer görüşmelerine başladı. Caicedo, bu sezon 46 resmi maçta 22 gol kaydetti.

24 yaşındaki 1.87'lik golcü futbolcu, Ekvador Milli Takımı formasını da 8 kez giydi ve 1 gol attı. Caicedo'nun kulübüyle 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın Caicedo için çok ısrarcı olduğu öğrenildi.

Bulgaristan ekibiyle bonservis pazarlıklarının sonuçlanması bekleniyor. Eğer iki takım ortak bir noktada buluşursa, oyuncu açısından bir sorun çıkmayacak. Hem havadan hem de yerden etkili olabilen Caicedo'nun hücum hattındaki sorunları çözmesi bekleniyor.

 

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