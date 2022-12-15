Beşiktaş, Antalya'da coştukça coştu!

FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sezonun geri kalanına formda girmek için hazırlık maçlarına çıkmaya devam ediyor. Siyah - beyazlılar, Süper Lig ekibi Giresunspor ile Antalya'da karşı karşıya geldi. Kara Kartal, Gedson Fernandes'in ve Cenk Tosun'un 2'şer gol attığı müsabakadan 5-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Sanki hazırlık maçı değil de Süper Lig karşılaşması! Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'un 2'şer gol attığı maçta Beşiktaş, Giresunspor'u 5-3 mağlup etti...

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Beşiktaş, Antalya'da kampa girmişti. Siyah - beyazlılar, hazırlık maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

Antalya'da oynanan müsabaka, Beşiktaş'ın 5-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siyah - beyazlılara galibiyeti getiren golleri 30 ve 46. dakikalarda Gedson Fernandes, 45. dakikada penaltıdan Kevin N'Koudou, 69 ile 86. dakikalarda Cenk Tosun kaydetti. Giresunspor'un sayıları ise 51. dakikada Serginho, 80. dakikada Doğan Can Davas ve 90. dakikada penaltıdan Savicevic'ten geldi.

Beşiktaş, böylelikle Antalya kampını noktaladı. Kara Kartal, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çıktığı 4 hazırlık maçını 3 galibiyet - 1 beraberlikle kapatmış oldu.

İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş, Charleroi'yı 2-1, Westerlo'yu ise 1-0'la geçti. Kartal, Karagümrük ile de 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 21 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek.