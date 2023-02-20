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Spor Beşiktaş-Antalya maçı öncesi büyük kriz! İşte bu beklenmiyordu...
Spor

Beşiktaş-Antalya maçı öncesi büyük kriz! İşte bu beklenmiyordu...

Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor maçı o dönem Taksim'de yaşanan patlama nedeniyle ertelenmişti. Yaklaşık 14 gün önce yeniden oynanması planlanan mücadele Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle 2. kez ertelenmişti. TFF'nin açıklamasına göre bu maç 26 Şubat Pazar günü oynanacak fakat 21 futbolcu forma giyemeyecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 15:24:00 -
Beşiktaş-Antalya maçı öncesi büyük kriz! İşte bu beklenmiyordu...

Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor maçı o dönem Taksim'de yaşanan patlama nedeniyle ertelenmişti. Yaklaşık 14 gün önce yeniden oynanması planlanan mücadele Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle 2. kez ertelenmişti. TFF'nin açıklamasına göre bu maç 26 Şubat Pazar günü oynanacak fakat 21 futbolcu forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor maçı nihayet oynanacak. O dönemden bugüne kadar iki takımın kadrosunda birçok değişiklik olduğu için toplamda 21 oyuncu maçta forma giyemeyecek.

TFF Futbol Müsabaka Talimatı’nın 18. maddesi gereğince erteleme müsabakalarına yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular forma giyebiliyor.

Beşiktaş’ta yeni transferler; Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve son transfer Alexandru Maxim sahada olamayacak.

Ayrılan futbolcular
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşiktaş

Javi Montero
Emrecan Uzunhan
Josef Souza
Wout Weghorst

Antalyaspor

Hakan Özmert
Erkan Eyibil
Soner Aydoğdu
Gökdeniz Bayrakdar

Gelen futbolcular

Beşiktaş

Amir Hadziahmetovic
Omar Colley
Onur Bulut
Vincent Aboubakar
Alexandru Maxim

Antalyaspor

Erdal Rakip
Helton Leite
Bálint Szabó
Doğukan Sinik
Emrecan Uzunhan
Bertuğ Yıldırım
Mark Mampassi
Yannick Nkurunziza

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