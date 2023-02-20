Beşiktaş-Antalya maçı öncesi büyük kriz! İşte bu beklenmiyordu...

Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor maçı o dönem Taksim'de yaşanan patlama nedeniyle ertelenmişti. Yaklaşık 14 gün önce yeniden oynanması planlanan mücadele Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle 2. kez ertelenmişti. TFF'nin açıklamasına göre bu maç 26 Şubat Pazar günü oynanacak fakat 21 futbolcu forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor maçı nihayet oynanacak. O dönemden bugüne kadar iki takımın kadrosunda birçok değişiklik olduğu için toplamda 21 oyuncu maçta forma giyemeyecek.

TFF Futbol Müsabaka Talimatı’nın 18. maddesi gereğince erteleme müsabakalarına yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular forma giyebiliyor.

Beşiktaş’ta yeni transferler; Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve son transfer Alexandru Maxim sahada olamayacak.

Ayrılan futbolcular

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşiktaş

Javi Montero

Emrecan Uzunhan

Josef Souza

Wout Weghorst

Antalyaspor

Hakan Özmert

Erkan Eyibil

Soner Aydoğdu

Gökdeniz Bayrakdar

Gelen futbolcular

Beşiktaş

Amir Hadziahmetovic

Omar Colley

Onur Bulut

Vincent Aboubakar

Alexandru Maxim

Antalyaspor

Erdal Rakip

Helton Leite

Bálint Szabó

Doğukan Sinik

Emrecan Uzunhan

Bertuğ Yıldırım

Mark Mampassi

Yannick Nkurunziza