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Spor Beşiktaş-Altay muhtemel 11'leri
Spor

Beşiktaş-Altay muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş sahasında Altay'ı konuk edecek. Siyah beyazlılar tur atlayarak Süper Kupa maçı öncesinde moral bulmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 11:53:00 -
Beşiktaş-Altay muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş sahasında Altay'ı konuk edecek. Siyah beyazlılar tur atlayarak Süper Kupa maçı öncesinde moral bulmak istiyor.

Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başlayacak. Altay ise kupanın 3. turunda Belediye Derincespor'u 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti.

Süper Lig'de iki takım arasında İzmir'de oynanan maçı Altay 2-1 kazanmıştı.

Vodafone Park'ta saat bugün 21.00'de başlayacak olan Beşiktaş-Altay karşılaşmasını canlı ve şifresiz izlemek isteyen futbol severler ASpor'dan karşılaşmayı takip edebilecek.

Beşiktaş Altay maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Can, Ghezzal, Güven, Batshuayi

Altay: Lis, Naderi, Björkander, Özgür, Zeki, Poko, Pinares, Kazımcan, Thiam, Kappel, Paixao

Beşiktaş Altay maçı sakat ve cezalılar

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan N'Koudou, Mert Günok ve Necip Uysal, Altay karşısında forma giyemeyecek. İzmir ekibinde ise sakatlıkları bulunan Murat Akça, İbrahim Öztürk, Leandro Kappel ve Daouda Bamba takımdaki yerlerini almayacak. Siyah beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Cebrail ile kadro dışı bırakılan Tolga Ünlü de maçta forma giymeyecek. 

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