0553 313 94 23

Beşiktaş Alman futbolcuyu İstanbul'a getirdi!

Beşiktaş, geçen sezon Bundesliga ekibi Hamburg'ta forma giyen 28 yaşındaki Alman futbolcu Lewis Holtby'i İstanbul'a getirdi.

09 Temmuz 2019 Salı 13:55
Beşiktaş Alman futbolcuyu İstanbul'a getirdi!

Lewis Holtby, Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a geldi. Alman orta saha, tesislere doğru yola çıktı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah beyazlı ekip 28 yaşındaki Lewis Holtby'i İstanbul'a getirdi.

Lewis Holtby kimdir?

18 Eylül 1990 doğumlu Alman futbolcu Lewis Holtby kariyerine Gerderath'ın altyapısında başladı. Daha sonra oradan Mönchengladbach'ın altyapısına giden Holtby, 2009 yılına kadar Alemannia Aachen takımının her kademsinde forma giydikten sonra Schalke 04'e transfer oldu. Schalke 04 oyuncusuyken sırasıyla Bochum ve Mainz takımlarına kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, 2013 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'a transfer oldu. Tottenham'da çok şans bulamayan Holtby, Fulham ve Hamburg'a kiralandıktan sonra 2015 yılında Hamburg'a direkt transfer oldu. 2015'ten bu yana Hamburg'da oynayan Alman futbolcunun 2019 yaz sezonu itibariyle sözleşmesi sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:55
  1. İstanbul
  2. Lewis Holtby
  3. Beşiktaş
  4. Schalke 04
  5. Hamburg
  6. transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savunmada 100'üncü yıl hedefleri açıklandı! Tam 26.9 milyar dolara çıkacak
    1. Savunmada 100'üncü yıl hedefleri..
    2. Hırsızlar kameraya yakalandı
    3. Güzeltepe Mahallesi’nde “Fiziki Tarama..
    4. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası,..
    5. Havuzlardan kaynaklanan risklere..
    6. AK Parti Grup Başkanvekili..
    7. PKK’nın hain planı deşifre oldu
    8. Bu diyet bir haftada gözle görülür..
    9. Belediye Başkanı Aşgın başarılı..
    10. FETÖ'nün "kadın zabıt katipleri..
    11. Dolar/TL 5,70’in altına indi
    12. "Enerjide Arama Buluşmaları: Ar-Ge..
    13. MEDAŞ Nevşehir’deki enerji..
    14. Bosna Hersek’ten FETÖ’cülerin iadesi..
    15. Konya Valisi Toprak’tan Yunak’a ziyaret
    16. Akdeniz Belediye Spor Kulübü’nde..
    17. Cüneyt Özdemir'den Can Dündar'a tokat..
    18. Düzleştirici olmadan saç..
    19. Yunusemre’de oyun parkları onarılıyor
    20. Bosnalı lider Dodik'ten "FETÖ"..
    21. Vali Bilgin: "Türk Akımı 1 projesi..
    22. Sami Kervancıoğlu; “Kahramanmaraş’ı..
    23. Büyükşehir’in istişare toplantıları..
    24. Fenerbahçe dev transferi bitirdi! 2..
    25. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    26. Ak Parti Denizli Milletvekili Cahit..
    27. Büyükşehir GES’lerde sona yaklaşıyor
    28. Gökhan Kardeş, BB Erzurumspor’da
    29. Başkan Sarıkurt Cemaliye Mahallesi..
    30. Aynı günde iki genç kalplerine yenik..
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!