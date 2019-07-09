Beşiktaş Alman futbolcuyu İstanbul'a getirdi!

Lewis Holtby, Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a geldi. Alman orta saha, tesislere doğru yola çıktı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah beyazlı ekip 28 yaşındaki Lewis Holtby'i İstanbul'a getirdi.

Lewis Holtby kimdir?

18 Eylül 1990 doğumlu Alman futbolcu Lewis Holtby kariyerine Gerderath'ın altyapısında başladı. Daha sonra oradan Mönchengladbach'ın altyapısına giden Holtby, 2009 yılına kadar Alemannia Aachen takımının her kademsinde forma giydikten sonra Schalke 04'e transfer oldu. Schalke 04 oyuncusuyken sırasıyla Bochum ve Mainz takımlarına kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, 2013 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'a transfer oldu. Tottenham'da çok şans bulamayan Holtby, Fulham ve Hamburg'a kiralandıktan sonra 2015 yılında Hamburg'a direkt transfer oldu. 2015'ten bu yana Hamburg'da oynayan Alman futbolcunun 2019 yaz sezonu itibariyle sözleşmesi sona erdi.