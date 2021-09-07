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Spor Beşiktaş Alman devinin kapısını çaldı
Spor

Beşiktaş Alman devinin kapısını çaldı

Beşiktaş, Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’ten Bouna Sarr’ı kiralamak için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 16:56:00 -
Beşiktaş Alman devinin kapısını çaldı

Son olarak Miralem Pjanic’i kadrosuna katarak 12. transferini yapan Beşiktaş’ın yeni bir sürpriz peşinde olduğu ortaya çıktı. Yönetimin, yarın bitecek dönem öncesinde Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’ten Bouna Sarr’ı kiralamak istediği öğrenildi.

Transfer döneminde kadrosuna kattığı 12 futbolcuyla sezona daha başından damga vuran Siyah- Beyazlılar için yeni bir iddia ortaya atıldı. Alman basınında çıkan haberlere göre Kara Karta’ın, Bundesliga devi Bayern Münih’in Fransız sağ beki Bouna Sarr için de girişimlerde bulunduğu belirtildi. Avrupa’da transfer dönemi sona erse de Türkiye’de yarına kadar devam etmesinden dolayı böyle bir imkanı elinde bulunduran Kara Kartal’ın, kısıtlı süre içinde bu operasyonu kiralık olarak tamamlamayı deneyeceği belirtildi. Şampiyonlar Ligi için UEFA’ya listesini veren Kara Kartal, eğer 29 yaşındaki Sarr’ı kadrosuna katarsa bu oyuncuyu Devler Ligi’nde oynatamayacak.

8 milyon Euro’ya alındı

Bavyera devine geçen yıl Fransa Lig 1 ekibi Marsilya’dan 8 milyon Euro karşılığında transfer olan 1,77’lik futbolcu, öncesinde Metz’de görev yapmıştı. Deneyimli isim, 2009 yılında Lyon alt yapısından Metz’in yolunu tutmuştu. Bu sezon Bayern formasını 4 maçta giyen Fransız futbolcu, rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Almanya devinde alternatif oyuncu konumunda bulunan Sarr için Bayern’in Kartal’dan kiralama bedeli istemeyeceği de kaydedildi.

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