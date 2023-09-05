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Spor Beşiktaş açıkladı! Eric Bailly, İstanbul'a geliyor
Spor

Beşiktaş açıkladı! Eric Bailly, İstanbul'a geliyor

Yeniakit Publisher
2023-09-05 15:03:00 -
Beşiktaş açıkladı! Eric Bailly, İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul'a geliyor. Siyah-beyazlıların Manchester United'dan kadrosuna kattığı stoper oyuncusu Eric Bailly, bu akşam İstanbul'a inecek. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Manchester United'dan stoper Eric Bailly'yi renklerine bağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

19:00'DA İSTANBUL'DA

Öte yandan Beşiktaş, anlaşma sağladığı Eric Bailly'nin saat 19.00'da İstanbul'a geleceğini açıkladı.


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MALİYETİ YILLIK 3.5 MİLYON EURO

Eric Bailly'nin Beşiktaş'a yıllık toplam maliyeti 3.5 milyon euro olacak.

ERIC BAILLY KİMDİR?

29 yaşındaki Fildişili stoper Eric Bailly, futbola Espanyol altyapısından başladı. 2015'te Villarreal'e 5.7 milyon euro bonservis bedeliyle, 2016'da Manchester United'a 38 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Bailly, geçen sezonu Olimpik Marsilya'da kiralık olarak geçirdi.

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