Beşiktaş, Aboubakar'ı KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Açıklamada "Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.” denildi.
Beşiktaş, gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Vincent Aboubakar'ın transferi için oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.”
Beşiktaş’ta 3. Aboubakar dönemi
Beşiktaş’ın KAP'a bildirdiği Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılarda 3. dönemini yaşayacak.
Daha önce 2016-2017 ile 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş formasını terleten ve Süper Lig'de 2 defa şampiyonluk yaşayan Aboubakar, toplam 67 maçta 35 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.