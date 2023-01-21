  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş, Aboubakar'ı KAP'a bildirdi
Spor

Beşiktaş, Aboubakar'ı KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Vincent Aboubakar’ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Açıklamada "Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.” denildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 13:08:00 -
Beşiktaş, Aboubakar'ı KAP'a bildirdi

Beşiktaş, gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Vincent Aboubakar'ın transferi için oyuncu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.”

Beşiktaş’ta 3. Aboubakar dönemi

Beşiktaş’ın KAP'a bildirdiği Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılarda 3. dönemini yaşayacak.

Daha önce 2016-2017 ile 2020-2021 sezonlarında Beşiktaş formasını terleten ve Süper Lig'de 2 defa şampiyonluk yaşayan Aboubakar, toplam 67 maçta 35 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23