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Beşiktaş, 4 önemli eksikle Sivas'a gidecek

Yarın deplasmanda Sivasspor'la karşılacak olan Beşiktaş'ın Sivas'a gidecek kafilesi belli oldu.

21 Nisan 2019 Pazar 16:11
Beşiktaş, 4 önemli eksikle Sivas'a gidecek

Süper Lig'in 29. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.

4 önemli eksik

Ligin 29. haftasında yarın saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçın kadrosunda sakatlığı bulunan Ricardo Quaresma ve Adriano Correia ile sarı kart cezalısı Caner Erkin yer almadı. Mustafa Pektemek de Sivas'a götürülmedi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği kadroda şu futbolcular yer aldı:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Alpay Çelebi, Gökhan Gönül, Rıdvan Yılmaz, Domagoj Vida, Nicolas Isimat Mirin, Necip Uysal, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Shinji Kagawa, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Cyle Larin, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 16:11
  1. Süper Lig
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Beşiktaş
  4. Yeni 4 Eylül Stadı
  5. Ricardo Quaresma
  6. Adriano Correia
  7. Caner Erkin
  8. Mustafa Pektemek
  9. Şenol Güneş
  10. Loris Karius
  11. Utku Yuvakuran
  12. Ersin Destanoğlu
  13. Alpay Çelebi
  14. Gökhan Gönül
  15. Rıdvan Yılmaz
  16. Domagoj Vida
  17. Nicolas Isimat Mirin
  18. Necip Uysal
  19. Enzo Roco
  20. Gary Medel
  21. Atiba Hutchinson
  22. Adem Ljajic
  23. Muhayer Oktay
  24. Dorukhan Toköz
  25. Shinji Kagawa
  26. Oğuzhan Özyakup
  27. Jeremain Lens
  28. Cyle Larin
  29. Güven Yalçın
  30. Burak Yılmaz

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